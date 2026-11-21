/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/உடைந்த கால்வாயால் அடிக்கடி விபத்து
UPDATED : நவ 20, 2026 04:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:26 PM
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சிங்கம்புணரி:
எஸ்.புதூர் அருகே உடைந்து விழுந்த கால்வாய் மூடியால் அடிக்கடி விபத்து நடக்கிறது.
இவ்வொன்றியத்தில் உலகம்பட்டி ஊராட்சியில் ஊராட்சி மன்றம், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் அருகே பெரிய கால்வாய் உள்ளது. பல்வேறு கால்வாய்களில் இருந்து ஓடிவரும் தண்ணீரை ஊருணிக்கு பிரித்து அனுப்புவதற்காக தொட்டி போல் அமைக்கப்பட்டு கான்கிரீட் மூடி போட்டுள்ளனர். சில மாதங்களுக்கு முன் இதன் மேல் தளம் உடைந்து விழுந்து கம்பிகள் வெளியே தெரியும் அளவில் ஆபத்தாக உள்ளது. இரவு நேரங்களில் மூடி உடைந்து கிடப்பது தெரியாமல் பலரும் விழுந்து காயமடைகின்றனர். உடனடியாக கால்வாய் மூடியை சீரமைத்து விபத்துகளை தடுக்க வேண்டும்.