கந்த சஷ்டி இயல், இசை, நாடக விழா நவ., 9ல் துவக்கம்

UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
தேவகோட்டை:
கந்த சஷ்டி விழா கழகத்தின் சார்பில் 81 ஆம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி 9 நாள் விழா நவ.9 ந்தேதி மாலை தொடங்குகிறது.
இயல் இசை நாடகம் விழாவை அழகப்பன் தொடங்கி வைக்கிறார். அமைச்சர் பிரபு சிறப்பு வகிக்கிறார். கவுமார மடம் ராமானந்த அடிகள் ஆசியுரை வழங்குகிறார். திருச்சி கல்யாணராமன், ஆனந்தவல்லி சொற்பொழிவாற்றுகின்றனர். தொடர்ந்து தினமும் கந்தனும் கண்ணதாசனும் என்ற தலைப்பில் இலக்கிய மேகம் சீனிவாசன், ராகவன், கலாவதி, ஜெயந்தா ஆகியோர் தலைமையில் கண்ணதாசன் பற்றிய கவியரங்கம், வழக்கறிஞர் ராமலிங்கம் தலைமையில் பட்டிமன்றம், பெங்களூர், ஒடிசா குழுவினர் பக்தி நாடக நாட்டியங்கள் உட்பட பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. நகர மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் நவ.10 ந்தேதி பால தண்டாயுதபாணிக்கு காப்பு கட்டுடன் சஷ்டி விழா துவங்குகிறது. தினமும் சண்முக லட்சார்ச்சனை நடைபெறும். நவ. 15 மாலை சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும். விழா கழக தலைவர் அருணாசலம், செயலாளர் சுவாமிநாதன், பொருளாளர் வெங்கடாசலம், இணை செயலாளர் சரவண நாராயணன் ஆகியோர் ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றனர்.