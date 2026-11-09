திருப்புத்தூரில் நாளை மறுதினம் (நவ.10)கந்த சஷ்டி விழா
திருப்புத்தூரில் நாளை மறுதினம் (நவ.10)கந்த சஷ்டி விழா
ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
திருப்புத்தூர்: திருப்புத்தூர் திருத்தளிநாதர் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா நாளை துவங்குகிறது.
நவ.,15ல் சூரசம்ஹாரமும், நவ.16ல் திருக்கல்யாணமும் நடைபெறுகிறது.
இக்கோயிலில் உள்ள சுப்பிரமணியர் வள்ளி,தெய்வானையுடன் வடக்கு நோக்கி தனி சன்னத்தில் அமைந்துள்ளார். இங்கு ஆண்டு தோறும் கந்த சஷ்டி விழா 7 நாட்கள் நடைபெறும். நாளை மாலை 6:00 மணிக்கு முருகனுக்கு அபிஷேகம் நடந்து, அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி தீபாராதனைகளுடன் விழா துவங்குகிறது. தொடர்ந்து தினமும் மாலை அபிஷேக,ஆராதனைகள் நடைபெறும். நவ.,15 அன்று காலை 10:30 மணிக்கு முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்,தீபாராதனை நடைபெறும். அன்று மாலை 4:30 மணிக்கு முருகன் கோயிலிலிருந்து புறப்பாடாகி கீழ ரதவீதியில் எழுந்தருளி சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும். தொடர்ந்து சுவாமி திருவீதி உலா நடைபெறும். மறுநாள், நவ.,16ல் காலை 9:00 மணிக்கு மேல் சுப்பிரமணியருக்கும் தெய்வானைக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெறும்.