குன்றக்குடியில் கந்த சஷ்டி விழா: லட்சார்ச்சனையுடன் தொடக்கம்
குன்றக்குடியில் கந்த சஷ்டி விழா: லட்சார்ச்சனையுடன் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:50 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:41 PM
காரைக்குடி: குன்றக்குடியில் கந்த சஷ்டி திருவிழா இன்று (நவ.,10) லட்சார்ச்சனையுடன் தொடங்கியது. சூரசம்ஹாரம் நவ.15ம் தேதி நடக்கிகிறது.
குன்றக்குடி சண்முகநாதப் பெருமான் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா இன்று தொடங்கியது. சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடந்தது. குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகள் லட்சார்ச்சனையை தொடங்கி வைத்தார். மலையிலிருந்து முத்து ஸ்கந்தர் திருநாள் மண்டபத்தில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. நவ.15 மதியம் 3:30 மணிக்கு ஆறுமுக செவ்வேல் அம்மையிடம் சக்திவேல் வாங்குதல் நிகழ்ச்சி, மாலை 4:15 மணிக்கு வெள்ளி ரதத்தில் சுவாமி எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி, மாலை 6:15 மணி தொடங்கி 6:45 மணிக்குள் சூரசம்காரம் நடைபெறும். நவ.16 திரு முழுக்காட்டும், மாலையில் திருக்கல்யாணமும், இரவு 8:00 மணிக்கு தங்கத்தேரில் சுவாமி எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும் நடக்கிறது. கந்த சஷ்டி விழா தொடக்க நாளான இன்று ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.