முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா: பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் துவக்கம்
முருகன் கோயில்களில் கந்த சஷ்டி விழா: பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் துவக்கம்
ADDED : நவ 10, 2026 06:57 PM
சிவகங்கை: கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு இன்று (நவ.,10) முருகன் கோயில்களில் பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கினர்.
சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட சிவகங்கை காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் உள்ள சுப்பிரமணியர் சன்னதி முன் பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதத்தை துவக்கினர். சிவகங்கை வேலாயுத சுவாமி கோயில் தெருவில் உள்ள வேலாயுதசுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. பக்தர்கள் காப்பு கட்டி விரதம் துவக்கினர். விழாவை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு தினமும் சிறப்பு அபிேஷக, ஆராதனை நடைபெறும். காரைக்குடி கல்லுாரி ரோட்டில் உள்ள ராமநவமி மகோத்ஸவ சபாவில், தினமும் மாலை 6:30 மணிக்கு கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு கந்த புராண தொடர் சொற்பொழிவு நடைபெறும். ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் ஸ்ரீநிவாசன், பார்வதிகல்யாணம் குறித்து பேசினார். தினமும் மாலை முருகன் திருஅவதாரம், ஆறுமுகமான பொருள், திருவிளையாடல், வீரபாகு துாது, சூரசம்ஹாரம் மற்றும் வள்ளி தெய்வானை திருக்கல்யாணம் நடைபெறும். கந்தசஷ்டி விழா ஏற்பாடுகளை ராமநவமி மகோத்ஸவ சபாவினர் செய்து வருகின்றனர். திருப்புத்துாரில் திருத்தளிநாதர் கோயிலில் உள்ள முருகப்பெருமானுக்கு கந்தசஷ்டியை முன்னிட்டு தினமும் மாலை 6:00 மணிக்கு அபிேஷகம், தீப ஆராதனை நடைபெறும். இங்குள்ள சீரணி அரங்கு முன் நவ., 15 அன்று மாலை 4:30 மணிக்கு சூரனை முருகன் வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும். நவ., 16 அன்று காலை 9:00 முதல் 10:20 மணிக்குள் சுப்பிரமணியர், தெய்வானை திருக்கல்யாணம் நடைபெறும். விழா ஏற்பாடுகளை திருமுருகன் திருப்பேரவையினர் செய்து வருகின்றனர். ///