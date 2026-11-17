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ADDED : நவ 16, 2026 07:24 PM
திருப்புத்தூர்: கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு மாவட்ட அளவில் முருகன் கோயில்களில் வள்ளி,தெய்வானை, முருகன் திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு உட்பட்ட சிவகங்கை காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் உள்ள சுப்பிரமணியர் சன்னதியில், கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு வள்ளி, தெய்வானை முருகனுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடந்தது. பின்னர் பக்தர்கள் முன்னிலையில் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
திருப்புத்துார் திருத்தளி நாதர் கோயிலில் கந்த சஷ்டியை முன்னிட்டு வள்ளி, தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது. நவ., 10 ல் துவங்கிய கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவு நாளான நேற்று சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. மண்டபத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் சுப்பிரமணியர் எழுந்தருளினார்.
நேற்று காலை 10:11 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது. ராஜகாளியம்மன் கோயிலில் உள்ள முருகன் கோயிலில் சிறப்பு அபிேஷகமும், ராஜஅலங்காரத்தில் முருகன் எழுந்தருளினார். பின்னர் சிவாச்சாரியார்கள் வேதமந்திரம் முழங்க வள்ளி, தெய்வானை, முருகன் திருக்கல்யாணம் நடந்தது.