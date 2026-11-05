சிவகங்கையில் குப்பை சேகரிப்பு பணி மகளிர் குழுவிற்கா... தனியாருக்கா... கவுன்சிலர்கள் புகார்
சிவகங்கையில் குப்பை சேகரிப்பு பணி மகளிர் குழுவிற்கா... தனியாருக்கா... கவுன்சிலர்கள் புகார்
UPDATED : அக் 30, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:25 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை நகராட்சியில் மக்கும், மக்கா குப்பை சேகரிப்பு பணியை மகளிர் குழுவிற்கு வழங்காமல் மீண்டும் தனியார் கம்பெனிக்கு வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. சிவகங்கை நகராட்சியின் கீழ் 27 வார்டுகளில் 65 ஆயிரம் பேர் வரை வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள வீடு, வர்த்தக நிறுவனங்களில் சேகரமாகும் மக்கும், மக்கா குப்பையை தரம் பிரித்து உரம் தயாரித்தல், கழிவுகளை சிமென்ட் கம்பெனிகளுக்கு அனுப்பி, நகராட்சிக்கு வருவாய் பெறுவதே முக்கிய நோக்கமாகும்.
இதற்காக கடந்த முறை தனியார் நிறுவனத்திற்கு மாதம் ரூ.25 லட்சம் வரை வழங்கி, மக்கும், மக்காத குப்பையை தரம் பிரித்து உரம் தயாரிக்க அனுமதி வழங்கினர். ஆனால், அந்நிறுவனம் மூலம் நியமிக்கப்பட்ட 80 க்கும் மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்களில், 50 சதவீதம் பேர் தான் தெரு, வீடுகளில் குப்பை சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். எஞ்சிய 50 சதவீதம் பேர் விதிகளை மீறி தனியார் நிறுவன பணிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில் இந்த முறை 127 மகளிரை குழுக்களாக நியமித்து, நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்களின் நேரடி கண்காணிப்பில் தினமும் 13 முதல் 16 டன் வரை மக்கும், மக்கா குப்பைகளை தரம் பிரித்து பெற்று உரம் தயாரித்தல், சிமென்ட் கம்பெனிகளுக்கு அனுப்பி நகராட்சிக்கான வருவாயை பெருக்க வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை உத்தரவையும் மீறி, மகளிர் குழு போர்வையில், மீண்டும் ஏற்கனவே அரைகுறையாக பணி செய்த தனியார் நிறுவனத்திற்கே வழங்க நகராட்சி நிர்வாகம் மறைமுக செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு வருவதாக கவுன்சிலர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
மீண்டும் பழைய நிறுவனத்திற்கே குப்பை சேகரிக்கும் உரிமையை வழங்கினால், நகரில் குப்பை சேகரிப்பு பணி முற்றிலும் முடங்கிவிடும். தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நகராட்சியில் சம்பளம் பெறும் துாய்மை பணியாளர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள். இதை நகராட்சி அதிகாரிகள் தடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
* தனியாருக்கு வழங்க மாட்டோம்: நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் கூறியதாவது: மகளிர் குழுவினரை கலெக்டரின் நேரடி பார்வையில் தான் எடுக்க உள்ளோம். அவர்கள் மூலம் எங்களது நேரடி கண்காணிப்பில் தான் குப்பை சேகரித்து தரம் பிரிக்கப்படும். கண்டிப்பாக ஏற்கனவே செயல்பட்ட தனியார் நிறுவனத்திற்கு வழங்க மாட்டோம் என்றார். //