நான்கு வழிச்சாலையில் கழிவு மண் கொட்டப்படுவதால் விபத்து அபாயம்
நான்கு வழிச்சாலையில் கழிவு மண் கொட்டப்படுவதால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:50 PM
கீழடி: மதுரையில் இருந்து பரமக்குடி வரையிலான 4 வழிச்சாலை பராமரிப்பு பணியின் ஒரு பகுதியாக கழிவு மண் கொட்டப்படுவதால் விபத்து அபாயம் உள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மதுரையில் இருந்து 75 கி.மீ., துாரமுள்ள பரமக்குடி வரை 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்பட்டு வாகனப் போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது. சாலை அமைக்கப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகி விட்டதால் பல இடங்களில் சாலை சேதமடைந்தது, புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலை என்பதால் அடிக்கடி வாகனங்கள் சென்று சாலை சேதமடைந்து விட்டது.
90 கோடி ரூபாய் செலவில் கடந்த
மே மாதம் புதுப்பிப்பு பணிகள் தொடங்கின. 7 மாதங்கள் ஆகியும் பணிகள் முடிவடைய இல்லை. பல இடங்களில் அரைகுறையாக பணிகள் நடந்து வருகின்றன .சாலையின் உயரம் அதிகப்படுத்தும் போது சாலையோரத்தில் கிராவல் மண் அல்லது கிணற்று மண் கொட்டி உயரத்தை சமன் செய்ய வேண்டும். ஆனால் சாலைப்பணிக்காக தோண்டப்பட்ட கழிவு மண்ணையே சாலையோரம் கொட்டி வைத்து அதனையும் 2 மாதங்களாக சமன்படுத்தாமல் உள்ளனர்.
மழை காலங்களில் கழிவு மண் கரைந்து செல்வதுடன் சகதி காடாகவும் மாறி வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறி விழுந்து விபத்தில் சிக்குகின்றனர். மணலூர், சிலைமான் பாலங்களை கீறி விட்டதுடன் சரி, 5 மாதங்களாக தார்ச்சாலை அமைக்காததால் இரு சக்கர, 4 சக்கர வாகனங்கள் தடுமாறி விபத்தில் சிக்கி வருகின்றன. பராமரிப்பு பணிகளை அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்வதே இல்லை. இதனால் பணிகள் 8 மாதங்களாக மந்த கதியில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
எனவே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சாலை பணிகளை முறையாக கண்காணித்து தரமாகவும் விரைவாகவும் நடைபெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.