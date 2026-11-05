பட்டா இடங்களில் குவியும் குப்பையால் சுகாதாரக்கேடு

UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் பட்டா மனைகளில் கொட்டப்படும் குப்பைகளால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது.
இப்பேரூட்சியில் 18 வார்டுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள அணைக்கரைப்பட்டி, சிவபுரிபட்டி, கணனமங்கலப்பட்டி, மற்றும் அ.காளாப்பூர் ஊராட்சிகளில் வீடுகளில் தேங்கும் குப்பைகளை சேகரித்து கையாள துப்புரவு பணியாளர்கள் உள்ளனர். உள்ளாட்சிப் பகுதியில் ரோட்டோரத்தில் உள்ள மனைகளில் சிலர் குப்பைகளை கொட்டி வருகின்றனர். சீமைக்கருவேல மரங்களுக்கு நடுவில் குப்பை தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
மழைக்காலங்களில் இக்குப்பைகளில் தண்ணீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய்களை பரப்பும் கொசுக்களும் உற்பத்தியாகி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. பேரூராட்சி, ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் தெருக்களில் தேங்கும் குப்பைகளை மட்டுமே அகற்றுகின்றனர். ஆனால் தனியார் பட்டா மனைகளில் உள்ள குப்பைகளை அகற்ற முடிவதில்லை. பலமுறை அதிகாரிகள் எச்சரித்து மனை உரிமையாளர்கள் கண்டு கொள்வதில்லை. எனவே மழைக்காலம் துவங்குவதற்கு முன்பாக அனைத்து பட்டா நிலங்களிலும் குவிந்து கிடக்கும் குப்பைகளை அகற்றி சீமைக்கருவேல மரங்களையும் வேரோடு அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.