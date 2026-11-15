/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/செயல்பாட்டுக்கு வந்த எரிவாயு தகன மயானம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை நகராட்சி சார்பில் சுமார் ஒரு கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட நவீன எரிவாயு தகன மயானம் சில மாதங்களாக செயல்படாமல் இருந்தது. தகன மேடையில் பழுது இருப்பதாகவும் விரைவில் சீர் செய்யப்படும் என தெரிவித்தனர்.
நகராட்சியினர் மயானத்தில் பழுதை சரி செய்தனர். நவீன எரிவாயு தகன மயானம் மதுரை சன் பர்னாஸ் என்ற நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க முடிவு செய்தனர். நகராட்சி தலைவர் சுந்தரலிங்கம் முன்னிலையில் மதுரை நிறுவனத்திற்கு அனுமதி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் பொறியாளர் மீரா அலி, கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர். நேற்று முன்தினம் முதல் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது.