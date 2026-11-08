முகாமில் காஸ் கசிவு தீப்பிடித்து 2 வீடு சேதம்

UPDATED : நவ 07, 2026 11:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
கண்டவராயன்பட்டி: திருப்புத்துார் ஒன்றியம் காரையூர் அகதிகள் முகாமில் சமையல் எரிவாயு கசிவால் தீப்பிடித்து இரு வீடுகள் சேதடைந்தன.
காரையூர் அகதிகள் முகாமில் 243 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். அதில் 112 குடும்பங்களுக்கு புதிய கான்கிரீட் கூரை வசதியுடன் வீடுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 100 பேர் வசித்த வீடுகளை இடித்து விட்டு புதிய வீடுகள் கட்டும் பணி நடைபெறுகிறது.அதிலும் வீடு ஒதுக்கப்படாத 31 பேர் உட்பட பலரும் தற்காலிக தகரக் கூரை வீடுகளில் வசிக்கின்றனர்.
அதில் நேற்று மதியம் 3:00 மணி அளவில் தீபாவளி பலகாரம் செய்த துர்வாசன் என்பவரின் வீட்டில் சமையல் எரிவாயு கசிவால் தீப்பிடித்தது. அதில் வீட்டினுள் இருந்த பீரோ எரிந்து நகை,சான்றிதழ் சாம்பலாயின. மேலும் பக்கத்து ஜெகநாதன் என்பவரின் வீட்டிலும் தீப்பிடித்து சேதமடைந்தது. தீயணைப்புத்துறையினர் வந்து தீபரவாமல் தடுத்தனர்.கண்டவராயன்ப்டடி போலீசார் விசாரித்தனர்.