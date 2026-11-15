கோயில் தொழிலாளர்கள் யூனியன்தென்மண்டல பொதுக்குழு கூட்டம்
கோயில் தொழிலாளர்கள் யூனியன்தென்மண்டல பொதுக்குழு கூட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:13 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:19 PM
சிவகங்கை: கொல்லங்குடி வெட்டுடையார் காளியம்மன் கோயில் கலைரங்கத்தில் தமிழ்நாடு திருக்கோயில் தொழிலாளர்கள் யூனியன் தென்மண்டல பொதுக்குழு கூட்டம், புதிய மாநில நிர்வாகிகளுக்கு பாரட்டு விழா மற்றும் அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழா முப்பெரும் விழாவாக நடந்தது. மாநிலத் தலைவர் பரணிதரன் தலைமை வகித்து பொதுக்குழுவை துவக்கி வைத்தார். மாநில துணை செயலாளர் பூமிராஜ் வரவேற்றார். மதுரை மண்டலத் தலைவர் ரவிச்சந்திரன், மாநில நிர்வாகிகள் ரவிச்சந்திரன், பாண்டி, பிரேம்குமார், கிருஷ்ணசந்துரு, நாகரஞ்சனி, ஜனார்த்தனன், மஞ்சுளா, பாலாஜி, பூபதி, சுந்தர் கணேஷ், கணபதி, குமரேசன், சூர்யா, ரகுபதி, ராஜா முன்னிலை வகித்தனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஸ்ரீராமானுஜ திவாகர சனாதன சேவா ஸ்மிதி 24வது பீடம் சடகோபராமானுஜ ஜீயர் சுவாமி ஆசியுரை வழங்கி பேசினார். செயல் அலுவலர் மாரிமுத்து, மாநில காப்பாளர் கண்ணன், மாநில துணைக் காப்பாளர் அழகுபாண்டி பேசினர். மாநில பொது செயலாளர் தனசேகர் நிர்வாகிகளை அறிமுகம் செய்து பேசினார். சிவகங்கை மண்டல துணை அமைப்பாளர் கோபிநாத் நன்றி கூறினார்.