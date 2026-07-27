கால்களை கட்டி கழுத்து அறுத்து நெய் வியாபாரி படுகொலை: சிவகங்கை காட்டுப்பகுதியில் கொடூரம்
கால்களை கட்டி கழுத்து அறுத்து நெய் வியாபாரி படுகொலை: சிவகங்கை காட்டுப்பகுதியில் கொடூரம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:18 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே அண்ணாமலைநகர் பகுதி யூகலிப்டஸ் காட்டிற்குள் நெய் வியாபாரி ரஜினியை 40, கால்களை கட்டி போட்டு கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்து தப்பிச் சென்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சிவகங்கை அருகே வி.புதுக்குளத்தைச் சேர்ந்தவர் ரஜினி.
இவர் குடும்பத்தினருடன் அண்ணாமலைநகரில் வசித்து வந்தார். நேற்று முன் தினம் இரவு வீட்டிலிருந்து சென்றவர் அப்பகுதி யூகலிப்டஸ் காட்டிற்குள் கால்கள் கட்டப்பட்டு கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். நேற்று அதிகாலை அவர் இறந்து கிடப்பது குறித்து போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
டி.எஸ்.பி., அமல அட்வின் மற்றும் போலீசார் அவரது உடலை கைப்பற்றி அரசு மருத்துமனைக்கு அனுப்பினர். இதுகுறித்து அவரது மனைவி சரண்யாவிடம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
2016 முதல் ரஜினி மீது திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் ஏழு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவர் நண்பர்களுடன் அமர்ந்து மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறில் கொலை செய்யப்பட்டாரா, வேறு முன்விரோதம் உள்ளதா என போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சி.சி.டிவி., கேமராக்களின் பதிவுகளையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில் அவரது கொலைக்கு காரணமானவர்களை கைது செய்ய கோரி உறவினர்கள் நேற்று மாலை இளையான்குடி ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் சமாதானப்படுத்தி கலைந்து போக செய்தனர்.