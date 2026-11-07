ஆதார் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கும் தங்க மோதிரம்: பெண்கள் மகிழ்ச்சி
ஆதார் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கும் தங்க மோதிரம்: பெண்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:14 PM
காரைக்குடி: தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில் ஆதார் கார்டு இல்லாத நரிக்குறவர் இன மக்களும் பயன்பெறலாம் என்ற அரசின் அறிவிப்பு வரவேற்பு பெற்றுள்ளது.
தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை செப். 29ம் தேதி முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழ்நாட்டில் நிரந்தரமாக வசிக்கும் பெண்களுக்கு மட்டுமே இத்திட்டம் பொருந்தும் என்று அறிவித்திருந்த நிலையில் தமிழகத்தில் பிறந்து திருமணமாகி வெளி மாநிலத்திற்கு சென்றிருந்தாலும் பெற்றோர்கள் தமிழகத்தில் நிரந்தரமாக வசித்தால் குழந்தைக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கலாம் என்று தளர்வு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் ஆதார் கார்டு இல்லாத நரிக்குறவர் இன மக்களுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. குழந்தை பெற்ற தாய், நீண்ட காலமாக அதே பகுதியில் வசிப்பவர் என்று, வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சான்றிதழ் வழங்கினால் தங்க மோதிரம் வழங்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் காரைக்குடி வேடன்நகரை சேர்ந்த வள்ளி, ராஜிவ் காந்தி நகரைச் சேர்ந்த லட்சுமி ஆகிய இருவருக்கும் புதுவயல் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் ஆனந்தராஜ் தங்க மோதிரத்தை வழங்கினார்.