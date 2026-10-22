காரைக்குடியில் 'கோல்டன் ஈவன்ட்ன்ஸ்'

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ADDED : அக் 19, 2026 05:06 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி பர்மா காலனியில் கோல்டன் ஈவன்ட்ன்ஸ் நிறுவன திறப்பு விழா நடந்தது.
நிறுவனத்தை எஸ்.எஸ்.ஆர்., கன்ஸ்ட்ரக்சன் மல்லிகா செல்வம் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார். ஐயப்பன் பைனான்ஸ் நடராஜன் குடும்பத்தினர் மற்றும் டி.ஜே., கார்த்திக் சுந்தர்ராஜன் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் காரைக்குடி முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., மாங்குடி, தொழிலதிபர் கல்லூரி ராஜு, த.வெ.க., ஐ.டி. விங்க் சார்லஸ், விஜய் பில்டர்ஸ் ராஜா, அரசி பில்டர்ஸ் தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மேடை மற்றும் பந்தல் அமைப்பு கூடாரங்கள், நாற்காலி, மேஜைகள், ஒலிபெருக்கி, வண்ண விளக்கு, பூ அலங்காரம், பலூன் அலங்காரம், நுழைவு வாயில் வளைவு, சிவப்பு கம்பளம், உணவு உபசரிப்பு, புகைப்படம் வீடியோ, கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளை இந்த நிறுவனம் வழங்குகிறது.