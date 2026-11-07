பராமரிப்பின்றி சிதையும் அரசு கட்டடம்

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ADDED : நவ 05, 2026 05:28 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் செடிகள் முளைத்து அரசு கட்டடங்கள் வீணாகி வருகிறது.
இத்தாலுகாவில் சிங்கம்புணரி நகர் மற்றும் கிராமப் பகுதிகளில் அரசுத் துறைகளுக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள், பள்ளி வகுப்பறைகள் உள்ளன. இதில் பல கட்டடங்கள் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் சிதைந்து வருகிறது. கட்டடங்களின் மேல் தளம் மற்றும் பக்கவாட்டில் வெடிப்பு மற்றும் சிறிய ஓட்டை உள்ள நிலையில் அவற்றில் பறவைகளின் எச்சம் மூலம் விதைகள் விழுந்து தற்போது மழைக்காலத்தில் முளைக்கத் துவங்கியுள்ளது.
இவை பெரிய செடியாக வளரும் பட்சத்தில் வேர் கான்கிரீட் துாண்களை ஊடுருவி கட்டுமானத்தின் உறுதித் தன்மையை பாதிக்கும். இதனால் பல லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் அதன் ஆயுட்காலம் முடிவதற்குள்ளாகவே சிதைந்து இடிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது. இத்தாலுகாவில் இதுபோல் பல கட்டடங்கள் ஆயுட்காலம் முடிவதற்கு முன்பாகவே இடிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அனைத்து அரசு கட்டடங்களையும், பள்ளி வகுப்பறை கட்டடங்களையும் அவ்வப்போது மராமத்து செய்து பராமரித்தால் அவற்றின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரித்து அரசு நிதியையும் மிச்சப்படுத்த முடியும்.