/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ சாக்கோட்டையில் வீணாகும் அரசு கட்டடம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:11 AM
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காரைக்குடி: சாக்கோட்டை வட்டாரத்தில் பல லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடங்கள் பலவும், பயன்பாடின்றியும் பராமரிப்பின்றியும் வீணாகி வருகிறது.
சாக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 22 ஊராட்சிகளில் 120 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. ஊராட்சிகளில் கிராம மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றவும் நிர்வாகப் பணிகளுக்காகவும் அரசு பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கி நிதிகளையும் ஒதுக்குகிறது.
அதில் அங்கன்வாடி மையங்கள், பள்ளிகள், சமுதாயக்கூடங்கள், நூலகங்கள், ஊராட்சி மன்ற அலுவலகங்கள், மகளிர் சுய உதவி குழு கட்டடம், மகளிர் சுகாதார வளாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டடங்கள் மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதில் பெரும்பாலான கட்டடங்கள் பராமரிப்பின்றி சிதிலமடைந்து வருவதால் பயன்பாடின்றி கிடக்கிறது.