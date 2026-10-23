/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அரசு ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:20 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:16 PM
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சிவகங்கை: பழைய பென்ஷன் வழங்கிடு, காலமுறை சம்பளம், காலிப்பணியிடம் நிரப்பு உட்பட 15 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார். துணை தலைவர் குணசேகரன் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் ஜெயப்பிரகாஷ் பேசினார். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்க முன்னாள் தலைவர்கள் சங்கரசுப்பிரமணியன், சுரேஷ் வாழ்த்துரை வழங்கினர். ஊரக வளர்ச்சித்துறை (ஓய்வு) அலுவலர் சங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் குமேரசன் நிறைவுரை ஆற்றினார்.