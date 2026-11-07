/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அரசு ஊழியர் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:55 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
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சிவகங்கை: கூட்டுறவு ஊழியர்களை விரோத போக்குடன் நடத்தும் பதிவாளரை கண்டித்து சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சங்க மாவட்ட தலைவர் மாரி தலைமை வகித்தார். செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார். மாவட்ட நிர்வாகிகள் நாகராணி, முத்தையா, கோபால், கார்த்திக் முன்னிலை வகித்தனர். தமிழ்நாடு வருவாய்துறை அலுவலர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் வளன் அரசு, சத்துணவு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் லதா சிறப்பு வகித்தனர். தமிழ்நாடு வருவாய்துறை அலுவலர் சங்க மாநில துணை தலைவர் தமிழரசன் நிறைவுரை ஆற்றினார். மாநில செயற்குழு விஸ்வநாத் பிரதாப் பாண்டியன் நன்றி கூறினார். ///