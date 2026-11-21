/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அரசு ஊழியர் சங்கம் பிரசாரம்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
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சிவகங்கை: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில் செப்.26 திண்டுக்கல்லில் நடந்த மாநில பிரதிநிதித்துவ பேரவையில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் பழைய பென்ஷன் திட்டம், காலி பணியிடங்களை நிரப்புதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை தமிழக முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து டிச.4 அன்று முறையீடு செய்வதற்காக சிவகங்கை மருத்துவக் கல்லுாரியில் அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் பிரச்சார இயக்கம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் மாரி தலைமை வகித்தார். மாநில நிர்வாகிகள் நீதிராஜா, ஜெர்சி முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் ராதகிருஷ்ணன் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார்.நிர்வாகிகள் நடராஜன், பாண்டி, கோபால், லதா, நாகராணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.