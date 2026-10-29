/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/அரசு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:07 PM
அ நிறம் | அளவு
சிவகங்கை: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
மாவட்ட தலைவர் மாரி தலைமை வகித்தார். மாநிலச் செயற்குழு உறுப்பினர் விஸ்வநாத் பிரதாப் பாண்டியன் வரவேற்றார். தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்க மாநில செயலாளர் பாண்டி துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினார். மாவட்ட துணைத்தலைவர் வினோத் ராஜா, கார்த்திக், மாவட்ட இணை செயலாளர் நவநீதிகிருஷ்ணன், பயாஸ் அகமது, முத்தையா, மாவட்ட தணிக்கையாளர்கள் கார்த்திக், மரிய அருள் ஜெபஸ்டியான் கலந்து கொண்டனர். பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துதல், அனைத்து துறைகளிலும் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புதல் உள்ளிட்ட 45 கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.