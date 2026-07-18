﻿ புதரில் அரசு மருத்துவமனை கட்டடம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:30 AM
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் உள்ள பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து, ரூ.பல லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கட்டடம் வீணாகி வருகிறது.
காரைக்குடி ரயில்வே பீடர் ரோட்டில், அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை செயல்பட்டு வந்தது. இங்கு உள் நோயாளிகள் பிரிவு, வெளி நோயாளிகள் பிரிவு, பிரசவ வார்டு அவசர சிகிச்சை, ரத்த வங்கி என பல்வேறு சிகிச்சை பிரிவுகள் செயல்பட்டு வந்தன.
இதன்மூலம், காளவாய் பொட்டல், ரயில்வே ரோடு, அரியக்குடி, கணேசபுரம், இடையர் தெரு உட்பட காரைக்குடியின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்தனர்.
இந்நிலையில், காரைக்குடி அருகேயுள்ள சூரக்குடி சாலையில் அரசு மருத்துவமனைக்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது. பிரசவ வார்டு மற்றும் புறநோயோளி பிரிவுகளுடன் மருத்துவமனை செயல்பட தொடங்கியது.
தற்போது, மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலப்பிரிவு, அவசர சிகிச்சை, ரத்த வங்கி, சிடி ஸ்கேன், முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம், டயாலிசிஸ், காது மூக்கு தொண்டை பிரிவு, வெளி நோயாளிகள் பிரிவு உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவுகளும் புதிய கட்டடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.
பழைய அரசு மருததுவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு மட்டுமே செயல்படுகிறது.
இந்நிலையில் பழைய அரசு மருத்துவமனை கட்டடத்தில் இருந்த உள்நோயாளிகள் பிரிவு, கொரோனா சிகிச்சை பிரிவு, உடற்கூறாய்வு கட்டடம் உட்பட பல்வேறு கட்டடங்களும் கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து கிடக்கிறது. தவிர ரூ.பல லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் பலவும் வீணாகி வருகிறது.
அரசு மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட கம்ப்யூட்டர் டேபிள் உள்ளிட்ட பழைய பொருட்கள் குப்பை போல் குவிந்து கிடக்கிறது. கருவேல மரங்களை அகற்றி முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.