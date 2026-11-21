திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் வழக்கில் தீர்ப்பை அரசு முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும்: அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் வழக்கில் தீர்ப்பை அரசு முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும்: அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 20, 2026 07:04 PM
திருப்புத்துார்: ‘‘திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் வழக்கில் தமிழக அரசு ஈகோ பார்க்காமல் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும். மனுதாரரும் தீர்ப்பின்படி நடக்க வேண்டும்,’’ என, சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புத்துாரில் வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தினார்.
அவர் கூறியதாவது: இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். இரு ஆண்டுகளாக முருக பக்தர்கள் தார்மீக உரிமைக்காக போராடிக் கொண்டிருந்தனர். கடந்த ஆண்டு திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்தும் கூட தி.மு.க., ஆட்சியில் முட்டுக்கட்டை போட்டார்கள். இந்தாண்டு தீபத்திருநாள் நவ., 24 ல் வருகிறது. அந்த தீர்ப்பை மதித்து த.வெ.க., அரசு மலையில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கொடுப்பார்கள் என்று நினைத்த நிலையில், த.வெ.க., அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மதுரை கலெக்டர் மூலம் தீபத்தை ஏற்றத் தயாராக இல்லை என்று வாதாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் முக்கியமான தீர்ப்பை அளித்துள்ளது.
நவ., 24 திருப்பரங்குன்றம் மலையில் அரசு அதிகாரிகள் உட்பட சில நபர்கள் தீபம் ஏற்ற ஆணையிட்டுள்ளார். இதை த.வெ.க., அரசு முழுமையாக பின்பற்றி முருகபெருமானின் பக்தர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும். கடந்த ஆண்டு போல வேறு காரணம் காட்டி நாங்கள் நிறைவேற்ற மாட்டோம் எனக்கூறி பழைய தடை உத்தரவுகளை மீண்டும் போடும் விபரீதமான முடிவெடுக்க மாட்டார்கள் என நம்புகிறோம்.
கடந்த ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் தி.மு.க., அரசு தீபத்துாண் சமண துறவிகள் வைத்தது என்று வாதாடினார்கள். இப்போது த.வெ.க., அரசு வக்கீல்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வைக்கப்பட்ட மைல்கல் என்று வாதாடினார்கள். அரசு என்றால் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இரு அரசுகளும் ஒரு தீபத்துாணுக்கு பொய்யான வாதம் வைத்ததை உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கவில்லை.
தீர்ப்பு இந்த ஆண்டுக்கானது. நீண்ட காலத்திற்கு வரும் தீர்ப்பு கூட முருக பக்தர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். நம் நாட்டில் 4 துாண்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக கூறுகிறோம். சட்டசபையிலுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள், அரசு அலுவலர், நீதித்துறை, பத்திரிக்கை, ஊடகங்கள் ஆகிய 4 துாண்களும் நன்றாக இருந்தால் ஜனநாயகம் சரியாக இருக்கும். கடந்த ஆண்டு உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்தும் கூட அதில் ஒரு துாண், அரசு அதிகாரம் அதை நிறைவேற்ற மறுத்தது.
1990ல் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அமைதி பேச்சு வார்த்தையின் போது விட்டுக் கொடுத்தனர். ஆனால் தி.மு.க., அரசு தேவையில்லாத பிரச்னையை உருவாக்கியது. தமிழக அரசு பஞ்சாயத்து செய்யாமல் இரு சமுதாயங்களையும் கிளப்பி விடாமல், தீர்ப்பை முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.
முதல்வர் விஜய் கோயில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதைப் போல முருக பக்தர்களுக்கும் தங்கள் உரிமையைத்தான் கேட்கிறார்கள்.
விஜய் மாற்றம் என்றார். என்ன வெங்காய மாற்றம் செய்துள்ளார். 37 சதவீதம் மக்கள் மாற்றி ஓட்டு போட்டார்கள். அவர்கள் ஆட்சிக்கான மாற்றத்தை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா. அதே தி.மு.க., ஆட்சி போலத்தான் செல்கிறார்கள். அரசுக்கு ஒரு வருடம் நேரம் கொடுங்கள் என்று சொல்பவன் நான். இப்போதாவது முதல்வர் பேச வேண்டும். எந்தப் பிரச்னையிலும் தன் நிலை குறித்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார்.