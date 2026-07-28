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﻿ பஸ் ஸ்டாப்களில் அரசின் சாதனை பிளக்ஸ்

﻿ பஸ் ஸ்டாப்களில் அரசின் சாதனை பிளக்ஸ்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:20 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:20 AM

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மானாமதுரை: மானாமதுரையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ள பஸ் ஸ்டாப்களில், புதிதாக பொறுப்பேற்று உள்ள முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசின் திட்டங்கள் தொடர்பான விளம்பர பேனர் வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

முந்தைய அ.தி.மு.க., மற்றும் தி.மு.க., ஆட்சிக் காலங்களில் அரசு நிதியில் கட்டப்பட்ட பஸ் ஸ்டாப்களில் தற்போது அரசின் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்த விளம்பரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதைப் பார்த்த மக்கள் சிலர், ஆட்சி மாறினாலும் காட்சிகள் மாற வில்லையே என வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.

பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:

மக்களின் வரிப் பணத்தில் கட்டப்பட்ட அரசு சொத்துக்கள் அரசியல் விளம்பரத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அரசு திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது அவசியம் என்றாலும், அதற்கென தனி விழிப்புணர்வு நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம். பொதுச் சொத்துகளை விளம்பர இடமாக மாற்றுவது சரியான அணுகுமுறை அல்ல, மானாமதுரை பகுதி யில் பஸ் ஸ்டாப்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த விளம்பரங்கள், புதிய ஆட்சியும் பழைய அரசுகளைப் போலவே விளம்பர முறை ஆட்சியை தொடங்கி விட்டதா என்றும் தோன்றுவதாக கூறினர்.

மேலும் நகரில் பல்வேறு இடங்களில் த.வெ.க., சார்பில் வைக்கப்படும் பிளக்ஸ் நீண்டகாலமாக அகற்றப்படாமல் உள்ளது.

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