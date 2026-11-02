சிவகங்கையில் கல்லறை திருநாள்

ADDED : நவ 02, 2026 05:41 PM
படம் உண்டு சிவகங்கை: கல்லறை திருநாளை முன்னிட்டு அலங்கார அன்னை சர்ச்சில் இறந்தோர் நினைவு திருப்பலியை பிஷப் லுார்து ஆனந்தம் நடத்தினார். கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கையின் படி இறந்தோர்களை நினைவு கூறும் விதமாக கல்லறை திருநாள் இன்று (நவ.,2) சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதை முன்னிட்டு சிவகங்கை அலங்கார அன்னை சர்ச்சில் நடந்த இறந்தோர் நினைவு திருப்பலிக்கு சிவகங்கை மறை மாவட்ட பிஷப் லுார்து ஆனந்தம் தலைமை வகித்தார்.
இன்று மாலை 4:00 மணிக்கு தோட்டத்தில் அமைந்திருந்த கல்லறைகளை புனிதப்படுத்தினார். கிறிஸ்தவர்கள் அவரவர் முன்னோரின் கல்லறையை சுத்தம் செய்து, மாலை அணிவித்தும், மெழுகு வர்த்தி ஏற்றி வழிபட்டனர். சிவகங்கை அலங்கார அன்னை சர்ச் பாதிரியார் ஜெபமாலை சுரேஷ், உதவி பாதிரியார் ஸ்டீபன் ஏற்பாட்டை செய்திருந்தனர். மாவட்ட அளவில் உள்ள அனைத்து கத்தோலிக்க, சி.எஸ்.ஐ., உள்ளிட்ட கல்லறை தோட்டங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் வழிபட்டனர். ///