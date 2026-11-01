‛தோடு’ வராததால் காதையும் அறுத்து பெண்ணை கொன்றவன் கைது
‛தோடு’ வராததால் காதையும் அறுத்து பெண்ணை கொன்றவன் கைது
UPDATED : அக் 31, 2026 05:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
மானாமதுரை:
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாக வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை கொடூரமாக கொலை செய்து 8 பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்த அப்பகுதி சுப்பையாவை 56, தனிப்படையினர் கைது செய்தனர். சம்பவத்தின் போது பெண்ணின் தோடு வராததால் அவரது காதையும் அறுத்துச் சென்றது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
மானாமதுரையில் சிவகங்கை ரோட்டில் சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகம் உள்ளது. இங்குள்ள ஒரு வீட்டில் ஈஸ்வரன் என்பவர் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். இவர் கடை ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி வசந்த மல்லிகா 56, வீட்டில் இருந்தவாறு கட்டட வேலைக்கு தேவைப்படும் பொருட்களை வாடகைக்கு விட்டு வந்துள்ளார்.
அக்., 29ம் காலை 10:00 மணிக்கு ஈஸ்வரன் கடைக்கு சென்ற நிலையில் வசந்த மல்லிகா மட்டும் வீட்டில் தனியாக இருந்தார். அதை பயன்படுத்தி அவரை கொடூரமாக கொலை செய்து 8 பவுன் தங்க நகைகளை மர்மநபர் கொள்ளை அடித்து சென்றார்.
டி.எஸ்.பி., லோகநாதன், இன்ஸ்பெக்டர் ராமச்சந்திரன் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு குற்றவாளியை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில் இக்கொலையில் தொடர்புடைய மானாமதுரை சிப்காட் பாரதிநகர் பின்புறம் தோப்பு வீட்டில் வசித்து வந்த சுப்பையாவை 15 மணி நேரத்திற்குள் தனிப்படையினர் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது : கொலையில் ஈடுபட்ட சுப்பையா மானாமதுரை பகுதியில் உள்ள வீடுகளின் முன்பாக இருக்கும் மரக்கிளைகளை வெட்டுவது, தோட்ட வேலைகளை செய்து வருகிறார். ஆங்காங்கே வீட்டிற்கு முன் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் சைக்கிள்கள் மற்றும் சிறிய பொருட்களை அவ்வவ்போது திருடி வந்துள்ளார்.
சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்திலும் மரக்கிளைகளை அவ்வப்போது அகற்றி வந்த நிலையில் வசந்த மல்லிகா வீட்டிலும் பொருட்களை வாடகைக்கு எடுத்து வந்துள்ளார். அவர் தனியாக இருப்பதை நோட்டமிட்ட சுப்பையா அக்.,29 வீட்டிற்கு சென்று அவரை கொலை செய்து அவர் அணிந்திருந்த தாலி செயின் கழற்றினார். காதில் இருந்த 2தோடுகளை கழட்டிய போது அவை வராததால் தோடுகளோடு காதையும் அறுத்து சென்றார். அவரிடமிருந்து நகைகள் மீட்கப்பட்டன என்றனர்.