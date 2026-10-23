/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/டூவீலர் மீது கார் மோதல் தலைமை காவலர் பலி
ADDED : அக் 22, 2026 04:41 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடியில் டூவீலர் மீது கார் மோதிய விபத்தில் தலைமை காவலர் அழகு சுந்தரம் 41, பலியானார்.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை குன்றமணியேந்தலைச் சேர்ந்தவர் அழகு சுந்தரம். இவர் காரைக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தலைமை காவலராக பணியாற்றினார். இவருக்கு உஷா என்ற மனைவி இரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர். நேற்று (அக்.,21) இரவு 10:00 மணிக்கு இலுப்பக்குடி சென்று விட்டு டூவீலரில் காரைக்குடி வந்தார். அப்போது எதிரே வந்த கார் மோதியது. இதில் படுகாயமடைந்த அழகு சுந்தரம், காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு உயிரிழந்தார். கார் டிரைவரான உஞ்சனை பகுதியை சேர்ந்த கனகராஜ் 40, மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.