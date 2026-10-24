சுகாதார அலுவலர் பெயர் மாற்றம்: செவிலியர்கள் எதிர்ப்பு
சுகாதார அலுவலர் பெயர் மாற்றம்: செவிலியர்கள் எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:09 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:06 PM
சிவகங்கை: இடைநிலை சுகாதார அலுவலர் பணியை சமூக சுகாதார அலுவலர் என பெயர் மாற்றம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்து சுகாதார செவிலியர்கள் கலெக்டர், சுகாதார அலுவலரிடம் மனு அளித்தனர். சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து சுகாதார செவிலியர்கள் சங்கம் சார்பில் முதல்வரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விதமாக ஊர்வலமாக சென்று, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரன், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மீனாட்சி ஆகியோரிடம் மனு அளித்தனர்.
சுகாதாரத்துறையில் கிராம சுகாதார செவிலியர், பகுதி செவிலியர், சமுதாய சுகாதார செவிலியர் என பல பதவிகள் உள்ளன. இந்நிலையில் இடைநிலை சுகாதார அலுவலரை, சமூக சுகாதார அலுவலர் என மாற்றம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்தால் நர்சுகளின் பதவி உயர்வு பாதிக்கப்படும். இதை வலியுறுத்தி முதல்வர் விஜய்க்கு - மனு அனுப்பும் விதமாக, சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலக ஆர்ச் முதல் நர்சுகள் ஊர்வலமாக சென்றனர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சைலேந்திரனிடமும், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மீனாட்சியிடம் மனு அளித்தனர். இதில் சங்க மாநில துணை தலைவர் புவனேஸ்வரி, சாந்தி, மாவட்ட தலைவர் பஞ்சவர்ணம், செயலாளர் கார்ல்மெகர்பானு, பொருளாளர் முத்து மீனாள் உட்பட சங்க நிர்வாகிகள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர். ///