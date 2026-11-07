/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/தொடர் மழையால் விற்பனை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:38 PM
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தேவகோட்டை: இரு புயல் உருவானாலும் தேவகோட்டையில் மழை இல்லை.
தேவகோட்டையில் கடந்த சில நாட்களாக தீபாவளி விற்பனை விறு விறுப்பாக இல்லாத நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தான் தேவகோட்டையில் தீபாவளி வியாபாரம் களை கட்ட துவங்கி உள்ளது. பகலில் அவ்வப்போது லேசான மழை கொட்டுகிறது. நேற்று (நவ.,5) சிறு வியாபாரிகள் ஆங்காங்கே கடை போட்டனர். மழை சிறு வியாபாரிகளை கடை அமைக்க விடவில்லை. இன்றும் (நவ.,6) பகலில், மாலையில் இந்த நிலை தொடர்ந்தது. ஒரு சில கடைகளில் மட்டுமே மக்கள் பொருட்கள் வாங்க வந்தனர். அனுமதி பெறாத பட்டாசு கடைகளை டி.எஸ்.பி. கண்ணன், தாசில்தார் சாந்தி ஆய்வு செய்து விற்பனை செய்ய அனுமதிக்க வில்லை. தொடர் மழையால் தீபாவளி விற்பனை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.