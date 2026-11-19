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ADDED : நவ 18, 2026 07:40 PM
திருப்புவனம்: தமிழகத்தில் நடந்த போலீஸ் தேர்வில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அதிகளவு திருப்புவனம் தாலுகாவைச் சேர்ந்தவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
தமிழகத்தில் முதல் நிலை காவலர், தீயணைப்பு வீரர், சிறைக்காவலர் பதவிக்கான எழுத்து தேர்வு கடந்தாண்டு நவம்பர் 9ம் தேதி அந்தந்த மாவட்ட தலைநகர்களில் நடந்தது. தமிழகம் முழுவதும் ஒரு லட்சத்து 91 ஆயிரத்து 161 பேர் எழுதிய தேர்வில் 18 ஆயிரத்து 689 பேர் உடல் தகுதி தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டனர்.
இதில் 2 ஆயிரத்து 786 முதல் நிலை காவலர் , சிறைக்காவலர் 180, தீயணைப்பு வீரர் 63 பேர் என மொத்தம் 3 ஆயிரத்து 597 பேர் வெற்றி பெற்றனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருந்து 77 பேர் தேர்வான நிலையில் இதில் அதிகபட்சமாக திருப்புவனம் தாலுகாவில் இருந்து 25 வெற்றி பெற்றுள்ளது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெற்றி பெற்ற இளைஞர்கள் தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள காவலர் பயிற்சி பள்ளியில் பயிற்சியில் சேர உள்ளனர்.