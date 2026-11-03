மளிகை பொருட்கள் விலை உயர்வு

UPDATED : நவ 02, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
சிவகங்கை: தீபாவளி நெருங்குவதையொட்டி தமிழகத்தில் அரிசி, மளிகை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை அதிகரித்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கடந்த சில மாதங்களாக அதிகரித்து வருகிறது. நவ.8 ல் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் சமையல் எண்ணெய், அரிசி, பருப்பு விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
மிளகு கிலோ ரூ.800, துவரம் பருப்பு கிலோ ரூ.176, உளுந்து ரூ.155, கருப்பு உளுந்து ரூ.145, கடலை பருப்பு ரூ.120, பாசி பருப்பு ரூ.140, தட்டை பயறு ரூ.140, வெந்தயம் ரூ.160, கடுகு ரூ.160, பட்டாணி ரூ.70, கொண்டைக்கடலை ரூ.140, புளி ரூ.200, பொட்டு கடலை ரூ.130, இட்லி அரிசி கிலோ ரூ.55, ஐ.ஆர்.20 அரிசி ரூ.65, கர்நாடக பொன்னி நயம் ரூ.95, சீரக சம்பா ரூ.160, பாமாயில் ரூ.140 முதல் 188, நல்லெண்ணெய் ரூ.300, கடலை எண்ணெய் ரூ245க்கு விற்கப்படுகிறது.
கடந்த மாதத்தை விட இந்த மாதத்தில் மளிகை பொருட்களின் விலை கிலோவிற்கு சராசரியாக ரூ.20 வரை உயர்ந்துள்ளது. அரசு மளிகை பொருட்களின் விலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.