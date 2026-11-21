/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஹிந்து விரோத த.வெ.க., ஆட்சி எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு
ஹிந்து விரோத த.வெ.க., ஆட்சி எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு
ஹிந்து விரோத த.வெ.க., ஆட்சி எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
அ நிறம் | அளவு
திருப்புத்துார்: ‘‘த.வெ.க., ஆட்சி ஹிந்து விரோத ஆட்சியாக உள்ளது என பா.ஜ.,முன்னாள் தேசிய செயலர் எச்.ராஜா தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். மறுப்பவர்கள் பாரதத்தாயின் குழந்தையாக இருக்க முடியாது. 1931 பிரிவியூ கவுன்சில் தீர்ப்பு தெளிவாக உள்ளது. அந்த 33 சென்ட் தவிர முஸ்லிம்களுக்கு உரிமையில்லை என்று. அந்த 33ம் தவறு தான். ஹிந்துக்கள் ஏமாந்து ஓட்டளித்துள்ளனர்.
மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் சிக்கந்தருக்கு தர்ஹா உள்ள நிலையில் இரு இடத்தில் புதைக்க முடியுமா. தீபம் ஏற்ற மறுத்தால் இந்த அரசை ஒரு நிமிடம் கூட வைத்திருக்க கூடாது. தி.மு.க.,வினர் என்றாலே ஊழல் பேர்வழி என்றுதான் அர்த்தம். அதனால் ஊழல் பேர்வழிகளை கைது செய்வது வரவேற்கத்தக்கது என்றார்.