/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கீழடியில் குதிரை சவாரி: பார்வையாளர்கள் உற்சாகம்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:02 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
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கீழடி:கீழடி திறந்த வெளி அருங்காட்சியகத்திற்கு வரும் பார்வையாளர்களுக்கு பொழுதுபோக்கு அம்சமாக குதிரை சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
கீழடியில் தொல்பொருள் அருங்காட்சியகம், திறந்த வெளி அருங்காட்சியகத்திற்கு தினசரி ஏராளமான பார்வையாளர்கள் வருகின்றனர். கீழடியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள பொருட்களை பார்வையிட்டு செல்லும் பார்வையாளர்கள், சிறுவர்கள் ஆகியோரின் வசதிக்காக குதிரை சவாரியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மெரீனா பீச்சில் உள்ளது போன்று குறிப்பிட்ட தூரம் வரை சென்று திரும்ப 100 ரூபாய் வரை கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளனர். அருங்காட்சியகம் திறந்திருக்கும் நேரத்தில் குதிரை சவாரி சென்று வரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குதிரை சவாரி பார்வையாளர்களை பெரிதாக கவர்ந்து வருகிறது.