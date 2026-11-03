விடுதி துாய்மை பணியாளர்கள் 3 மாதமாக சம்பளமின்றி தவிப்பு
விடுதி துாய்மை பணியாளர்கள் 3 மாதமாக சம்பளமின்றி தவிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:07 PM
சிவகங்கை: சமூக நீதித்துறை பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் விடுதி துாய்மை பணியாளர்களுக்கு 3 மாதமாக சம்பளம் வழங்காததால் தவித்து வருகின்றனர். சிவகங்கை மாவட்ட சமூக நீதித்துறையின் கீழ் கல்லுாரி மாணவர்கள் விடுதி 5, 29 பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் விடுதிகள் செயல்படுகின்றன. இதில், 2,500 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் தங்கி கல்வி பயின்று வருகின்றனர். விடுதிகளை தினமும் சுத்தம் செய்வதற்காக துாய்மை பணியாளர் 34 பேரை நியமித்துள்ளனர். இவர்களுக்கு தினமும் காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை விடுதிகளை சுத்தம் செய்யும் பணி வழங்கப்படும். இதற்காக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.290 வீதம் சம்பளம் வழங்கப்படும்.
இப்பணிகளை செய்த துாய்மை பணியாளர்களுக்கு கடந்த 3 மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை. இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பல முறை புகார் செய்தும் சம்பளம் விடுவிக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள் நேற்று கலெக்டர் அலுவலக சமூக நீதித்துறையை முற்றுகையிட்டு, சம்பளத்தை விடுவிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். சமூக நீதித்துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறியதாவது, துாய்மை பணியாளர் சம்பள பணத்தை அரசு விடுவித்துள்ளது. படிப்படியாக துாய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்றார். ///