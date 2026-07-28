காரைக்குடியில் வீட்டை உடைத்து வைரம், வெள்ளி, தங்கம் திருட்டு
காரைக்குடியில் வீட்டை உடைத்து வைரம், வெள்ளி, தங்கம் திருட்டு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:32 AM
காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் வீட்டை உடைத்து 5 கிலோ வெள்ளி உட்பட தங்க, வைர நகைகள் திருடி சென்றவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
காரைக்குடி மகர் நோன்பு திடல் அருகே உள்ள பி.ஏ.எல்., வீதியை சேர்ந்தவர் சத்யநாராயணன் 60. இவர் காற்றாலைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் விற்பனை நிலையம் வைத்துள்ளார். சென்னையில் குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். வாரம் ஒரு முறை காரைக்குடியில் உள்ள வீட்டிற்கு வந்து செல்வார்.
நேற்று காலை, வீட்டில் வேலை செய்யும் தமிழரசி வந்த பார்த்தபோது பூட்டு உடைக்கப்பட்டு கதவு திறந்து கிடந்தது. தேவகோட்டை டி .எஸ்.பி., கண்ணன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சரவணன், இளையராஜா வீட்டை ஆய்வு செய்தனர். வீட்டில் இருந்த 5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள், வைரத்தோடு, 4 பவுன் தங்க நகைகள் உட்பட பல்வேறு பொருட்கள் திருடு போனதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். வீட்டின் உரிமையாளர்கள் வந்த பின்னரே திருட்டு குறித்து முழுமையாக தெரியவரும் என்ற னர்.