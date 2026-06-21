﻿ கீழடி அருகே மனைவியை கொலை செய்த கணவர்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:29 PM
கீழடி: சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி அருகே சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கணவர் தன்னை ஜாமீனில் எடுக்காத ஆத்திரத்தில் மனைவியை கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்தார்.
கீழடி அருகே சொட்டதட்டி யோகராஜன் என்ற கருவாயன் 29. இவருக்கு மனைவி பாண்டிச்செல்வி 25, யோகமித்ரன் 6, தீனா 3, ஆகிய குழந்தைகள் உள்ளனர்.
யோகராஜன் மீது திருட்டு, வழிப்பறி வழக்குகள் உள்ளன. திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்படும் போது மனைவி பாண்டிச்செல்வி ஜாமீனில் எடுப்பது வழக்கம்.
மதுரை மாவட்டம் சிலைமான் ஸ்டேஷனில் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு திருட்டு, வழிப்பறி வழக்குகள் பதிவானதால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையிலடைத்தனர்.
அவரை மனைவி பாண்டிச்செல்வி ஜாமீனில் எடுக்க முயற்சியும் எடுக்காத நிலையில் யோகராஜனின் பெற்றோர் முயற்சி எடுத்துள்ளனர்.
இதனால் ஆத்திரத்தில் இருந்த யோகராஜன் ஓராண்டு சிறை முடிந்து நேற்று முன்தினம் வெளியில் வந்தார்.
நேற்று சொட்டதட்டி வந்தவர் மனைவி பாண்டிச்செல்வியுடன் தகராறில் ஈடுபட்டு அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்தார். குழந்தைகளின் சப்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் வருவதற்குள் ஓடிவிட்டார். டி.எஸ்.பி., லோகநாதன், இன்ஸ்பெக்டர் மயில் உள்ளிட்டோர் பாண்டிச்செல்வி உடலை கைப்பற்றி விசாரித்து வருகின்றனர்.