மனைவி தற்கொலை வழக்கில்கணவர், மாமியாருக்கு சிறை

UPDATED : அக் 28, 2026 07:07 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
சிவகங்கை: மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் கணவர் மற்றும் மாமியாருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து சிவகங்கை மகிளா விரைவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானகிரியை சேர்ந்தவர் பாண்டிக்கண்ணன் 44. இவருக்கும் 2011ல் திருப்புத்துார் அருகேயுள்ள காரையூர் இலங்கை அகதிகள் முகாமை சேர்ந்த வித்யா 26 , என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. ஒரு வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது.
பிரச்னை இருந்ததால் வித்யா , பாண்டிக்கண்ணனை பிரிந்து காரையூர் முகாமில் வசித்தார்.
கணவர் மற்றும் அவரது தாய் ரேவதி கொடுமைப்படுத்துவதாக கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு 2013 ஜூன் 19 ல் வித்யா தற்கொலை செய்துகொண்டார். கண்டவராயன்பட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணை சிவகங்கை மகிளா விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதில் பாண்டிக்கண்ணன் ,அவரது தாயார் ரேவதிக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனையும் ரூ.6 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி ராமலிங்கம் தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பில் வழக்கறிஞர் லோகஅரசி ஆஜரானார்.