மழையை நம்பிய விவசாய தொழிலாளர்கள் தவிப்பு: விவசாயம் துவங்காததால் வருமானமில்லை
மழையை நம்பிய விவசாய தொழிலாளர்கள் தவிப்பு: விவசாயம் துவங்காததால் வருமானமில்லை
UPDATED : செப் 29, 2026 04:17 AM
ADDED : செப் 29, 2026 04:11 AM
இளையான்குடி, செப்.29- இளையான்குடி, மானாமதுரைக்கு விவசாய கூலி வேலையை நம்பி வெளியூர்களில் இருந்து வந்த தொழிலாளர்கள் வேலை கிடைக்காததால் வருமானம் இன்றி தவிப்பிற்குள்ளாகியுள்ளனர். மானாமதுரை இளையான்குடி சுற்று வட்டார கிராம பகுதிகளில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு பெய்த மழையை நம்பி விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்டனர். விவசாயப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும். தங்களுக்கு சொந்த ஊரிலேயே கூலி வேலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் சொந்த கிராமங்களுக்கு வந்த தொழிலாளர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
இப்பகுதியைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சென்னை, மதுரை, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று கட்டுமானம், ஓட்டல், தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் வேலை பார்த்து வந்த நிலையில் அங்கு கிடைத்து வந்த தினசரி வருமானத்தை நம்பி குடும்பச் செலவுகளை சமாளித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், இளையான்குடி, மானாமதுரை பகுதிகளில் மழை பெய்ததை தொடர்ந்து விவசாயிகள் வயல்களில் நேரடி நெல் விதைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். விவசாயப் பணி துவங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் வெளியூர்களில் பார்த்து வந்த வேலையை விட்டுவிட்டு தொழிலாளர்கள் அவசரமாக சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பினர்.
ஆனால், அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி தொடர்ந்து மழை பெய்யாமல் ஏமாற்றி வருவதால் வயல்களில் விவசாயப் பணி முழுமையாக நடைபெறவில்லை. விவசாய கூலி வேலை கிடைக்காமல் தொழிலாளர்கள் வரு மானம் இன்றி தவித்து வருகின்றனர்.
விவசாய கூலித்தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
வெளியூர்களில் வேலை பார்த்த போது சொந்த ஊரில் விவ சாயம் துவங்கி விட்ட நிலையில் தொடர்ந்து வேலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் ஊருக்கு வந்தோம். தற்போது மழை தொடர்ந்து பெய்யாததால் விவசாயப் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால் எங்களுக்கு கூலி வேலையும் கிடைக்க வில்லை. வெளியூரில் பார்த்து வந்த வேலையையும் விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டதால் மீண்டும் அங்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றனர்.