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﻿ குப்பை கிடங்கான இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகம்

﻿ குப்பை கிடங்கான இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலகம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:21 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:21 AM

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இளையான்குடி: இளையான்குடி பேரூராட்சி அலுவலக வளாகம் தற்போது குப்பைக்கு மத்தியில் செயல்பட்டு வருவதால், அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களும், சேவைக்காக வரும் மக்களும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.

இளையான்குடி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட குப்பை கிடங்கு மற்றும் வளம் மீட்பு பூங்காவில் குப்பை கொட்டுவதற்கு போதிய இடம் இல்லாத நிலையில் சில மாதங்களாக பைபாஸ் ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஆங்காங்கே குப்பை கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.

சில வருடங் களாகவே தாலுகா அலுவலகம் பின்புறம் உள்ள குப்பை கிடங்கை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டுமென தொடர்ந்து பிரச்னை இருந்து வரும் நிலையில் இளையான்குடியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் புதிதாக குப்பை கிடங்கு அமைப்பதற்கு பேரூராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அப்பகுதிகளில் குப்பை கிடங்கு கொண்டு வரக்கூடாது என மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருவதால் பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினர் தினந்தோறும் சேகரமாகும் குப்பையை எங்கு கொட்டுவது என தெரியாமல் ஒரு மாதமாக பேரூராட்சி அலுவலகத்திற்கு பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் கொட்டி வருகின்றனர்.

இதனால் தினந்தோறும் குப்பைகளிலிருந்து எழும் கடும் துர்நாற்றம் அலு வலகம் முழுவதும் பரவி, ஊழியர்கள் பணியாற்ற முடியாத சூழ்நிலையில் அலுவலகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே நறுமணம் வீசும் ஊதுபத்திகளை ஊழியர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்களும் சமூக ஆர் வலர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

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