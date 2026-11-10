/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ஆம்புலன்சில் குவா... குவா...
UPDATED : நவ 10, 2026 03:13 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:02 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை அருகே மூங்கில்ஊரணி சிவக்குமார் மனைவி அகிலா.
கர்ப்பிணியான இவருக்கு இன்று (நவ.,9) அதிகாலை 4:00 மணிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. மானாமதுரை 108 ஆம்புலன்சில் அவரது வீட்டில் இருந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்தனர். வண்டியை டிரைவர் லிங்கபாண்டி ஓட்டினர். மருத்துவமனை செல்வதற்கு முன் வலி அதிகரிக்கவே, ஆம்புலன்ஸ் டெக்னீசியன் தீபிகா, வண்டியில் வைத்தே கர்ப்பிணிக்கு பிரசவம் பார்த்ததில், அவருக்கு சுகப்பிரசவமாகி பெண் குழந்தைபிறந்தது. தாய் மற்றும் குழந்தையை மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.