மாறி வரும் சீதோஷ்ண நிலை நோயாளிகள் எண்ணிக்கை உயர்வு
மாறி வரும் சீதோஷ்ண நிலை நோயாளிகள் எண்ணிக்கை உயர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:02 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் மாறி மாறி வரும் சீதோஷ்ண நிலையால் அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் மட்டும் ஒரு சில நாட்கள் மட்டுமே மழை பெய்தது. செப்டம்பரில் 35 மி.மீ., அக்டோபரில் 77. 4 மி. மீ., மழை பெய்தது. மழை இல்லாத நிலையில் பகலில் கடும் வெயிலும், இரவில் பனிப்பொழிவும் இருப்பதால் முதியோர், சிறுவர், சிறுமியர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
மாறி மாறிவரும் சீதோஷ்ண நிலையில் திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு காய்ச்சல், வயிறு சம்பந்தமான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. தினசரி 300 முதல் 400 புறநோயாளிகள் வந்த நிலையில் தற்போது 600 பேர்வரை வந்து சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர்.