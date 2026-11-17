/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இந்திய கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:55 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை தெப்பக்குளத்தில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்காத நகராட்சியை கண்டித்து இந்திய கம்யூ., வினர் அரண்மனைவாசல் முன் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நகர் செயலாளர் சகாயம் தலைமை வகித்தார். ஒன்றிய செயலாளர்கள் பன்னீர்செல்வம், சின்னகருப்பு முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் மருது பேசினார்.
மாவட்ட துணை செயலாளர் கோபால், நிர்வாக குழு காளிமுத்து, மலைச்சாமி, பாண்டி, மாதர் சங்க நிர்வாகி குஞ்சரம், காசிநாதன், மாவட்ட குழு பாலகிருஷ்ணன் பங்கேற்றனர்.