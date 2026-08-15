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அனுமதி பெறாத பள்ளிகளில் ஆய்வு வெறும் கண்துடைப்பு: அதிகாரிகள் பாரபட்சம்

அனுமதி பெறாத பள்ளிகளில் ஆய்வு வெறும் கண்துடைப்பு: அதிகாரிகள் பாரபட்சம்

ADDED : ஆக 14, 2026 12:27 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:27 AM

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காரைக்குடி: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அரசு அங்கீகாரம் இல்லாத போலி கிட்ஸ் பள்ளிகள் குறித்து எழுந்த புகாரில் அதிகாரிகள் கண்துடைப்பாக மட்டுமே ஆய்வு நடத்தியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளிகள் செயல்படுகின்றன.

குறிப்பாக காரைக்குடி பகுதியில் உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட கிட்ஸ் பள்ளிகள் அரசு விதிகளுக்கு எதிராகவும் அங்கீகாரம் பெறாமலும் இயங்குவதை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளி பாதுகாப்பு குழு மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததாக கொடுத்த அறிக்கை படி கலெக்டர் ஆகாஷ் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அனுமதி பெறாத 16 பள்ளிகளை மூடுவதற்கு உத்தரவு வழங்கினார். ஆனால், இதில் பல பள்ளிகள் இடம் பெறாமல் அதிகாரிகள் கண் துடைப்பாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்கியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்துல் சித்திக் கூறுகையில்;

பள்ளிகளுக்கு முன் அனுமதி மற்றும் துவக்க அனுமதி பெற வேண்டும். துவக்க அனுமதியை தொடர்ந்து பள்ளி விரிவாக்க அனுமதி பெற வேண்டும். பிறகு தான் குழந்தைகளை சேர்க்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் உரிய அனுமதி பெறாமலும் முறையான விதிகளை பின்பற்றாமலும் செயல்படும் 45க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியலை சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுக்கு வழங்கினோம். ஆய்வு நடத்தியதாக கூறி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 16 பள்ளிகளின் பெயர் பட்டியல் மட்டுமே வெளியிடப்பட்டு மூடுவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் உரிய அனுமதி பெறாமல் செயல்படும் 30க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை. இது ஒரு கண்துடைப்பான ஆய்வாகும். இதனால் மாணவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகும்.

முறையாக விசாரணை செய்து முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அதிகாரிகள் கூறுகையில்; முறையாக அனைத்து பள்ளிகளிலும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது முதல் கட்டமாக 16 பள்ளிகள் மூடுவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து அடுத்த பட்டியல் விரைவில் வெளியிடப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

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