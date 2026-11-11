திருப்புவனத்தில் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடம் காலி

UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடம் காலியாக இருப்பதால் முடிவு எடுக்க முடியாமல் போலீசார் தவிக்கின்றனர்.
திருப்புவனம் காவல் நிலைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நகர் மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் ஒரு லட்சம் பேர் வரை வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் நடைபெறும் குற்றச்சம்பவங்கள், பாதுகாப்பு பணி, போக்குவரத்து உள்ளிட்டவற்றில் திருப்புவனம் போலீசார் ஈடுபடுகின்றனர். மாவட்டத்தில் மிகவும் பதட்டமான பகுதி என திருப்புவனம் தாலுகா கருதப்படுகிறது.
கொந்தகை, கீழடியில் கொலை சம்பவம், மணலூரில் 136 பவுன் தங்க நகை திருட்டு என குற்றச் சம்பவங்களும் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றிய சேதுமணிமாதவன் பதவி உயர்வில் டி.எஸ்.,பி.,யாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் மாறுதலாகி சென்று விட்டார். இன்று வரை புதிய இன்ஸ்பெக்டர் நியமிக்கப்படவில்லை. முக்கிய சம்பவங்களில் முடிவு எடுக்க முடியாமல் போலீசார் திணறுகின்றனர்.
நேற்று காலை டீ கடை ஊழியர் சித்திக் என்பவரை சிலர் அரிவாளால் வெட்டி விட்டு தப்பினர். பாக்யாநகர் எதிரே ரோட்டோரம் பிச்சைக்காரர் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் சாலையோரம் கிடந்தார். வழக்கு பதிவு செய்ய, விசாரணை நடத்த பூவந்தி அல்லது திருப்பாச்சேத்தி இன்ஸ்பெக்டர் வர வேண்டி உள்ளது. பொறுப்பு இன்ஸ்பெக்டர்கள் முக்கிய முடிவுகள் எடுப்பதில் தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.