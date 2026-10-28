/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சர்வதேச கருத்தரங்கு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:46 PM
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காரைக்குடி:
காரைக்குடி அருகே அமராவதிபுதுார் ராஜராஜன் பொறியியல் கல்லுாரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த சர்வதேச கருத்தரங்கு நடந்தது.
அழகப்பா பல்கலை முன்னாள் துணை வேந்தர் சுப்பையா தலைமை வகித்தார். முதல்வர் முத்துக்குமார் வரவேற்றார். டீன் சிவக்குமார் வாழ்த்துரை வழங்கினார். கொரியா காங்வோன் தேசிய பல்கலை பேராசிரியர் ஞானேந்திர பிரசாத் ஜோசி, அழகப்பா பல்கலை கணிதவியல் துறை தலைவர் அன்பழகன் சிறப்புரை ஆற்றினர். செயற்கை நுண்ணறிவு துறை தலைவர் சுஜாதா கருத்தரங்கு ஏற்பாட்டை செய்தார். கணிணி பொறியியல் துறை தலைவர் சுசில்குமார் நன்றி கூறினார்.