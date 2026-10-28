ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நியாயம் எதிர்கட்சிக்கு ஒரு நியாயமா: பா.ஜ., மாநில செயலாளர் சீனிவாசன் கேள்வி
ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நியாயம் எதிர்கட்சிக்கு ஒரு நியாயமா: பா.ஜ., மாநில செயலாளர் சீனிவாசன் கேள்வி
ADDED : அக் 27, 2026 06:17 PM
சிவகங்கை: ‘‘தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு நியாயம், எதிர்கட்சிக்கு ஒரு நியாயமா,’’ என, சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவில் மருதுபாண்டியர் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்ற பா.ஜ., மாநில செயலாளர் சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பினார்.
அவர் கூறியதாவது: மருதுபாண்டியர்களின் குருபூஜை போல் ஜம்புத்தீவு பிரகடன நாளையும் கொண்டாடி வருகிறோம். தமிழக முன்னாள் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி, மருதுபாண்டியர்கள் வரலாற்றை நாடு முழுவதும் எடுத்து சென்றார். இவர்களது குருபூஜையில் பங்கேற்க அனைத்து கட்சியினருக்கும் உரிமை உண்டு. எனவே போலீசார் அனுமதி வழங்குவதில் ஆளுங்கட்சி, எதிர்கட்சிக்கு என தனித்தனியாக செயல்படக் கூடாது. அக்., 30 பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் குருபூஜையிலும் இது போன்ற எதிர்ப்பை போலீஸ் காட்டினால் ஜனநாயக முறைப்படி எதிர்ப்பை தெரிவிப்போம் என்றார்.
சீமான் கடும் தாக்கு :
நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியதாவது : சிவகங்கையில் தொடர்ந்து நடக்கும் குற்றசம்பவங்களால் இங்கு வரவே வெட்கம், அவமானமாக உள்ளது. த.வெ.க., ஆட்சியில் பணமாக கொடுப்பது மட்டும் அல்ல, திட்டங்கள் மூலம் மக்களுக்கு வழங்குவதும் லஞ்சம் தான். மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் ஏதும் இல்லை. மின் உற்பத்தியை பெருக்காமல், யூனிட் ரூ.35 க்கு வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம். த.வெ.க.,விற்கும், தி.மு.க.,விற்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை என்பதற்கேற்ப ஆட்சி மாறியும், மக்கள் பிரச்னைகளில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்றார்.
அரசு மதிக்கிறது
மதுரை ஆதினம் கூறுகையில், ‘‘தமிழகத்தில் நல்லாட்சி நடக்கிறது. அனைத்து மதங்களையும் இந்த அரசு மதிக்கிறது,’’ என்றார்.