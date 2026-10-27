'ஜெம்' வீரமணி சிக்கியது நீதிபதி உத்தரவால் தான் மார்க்சிஸ்ட் சண்முகம் பேட்டி
'ஜெம்' வீரமணி சிக்கியது நீதிபதி உத்தரவால் தான் மார்க்சிஸ்ட் சண்முகம் பேட்டி
ADDED : செப் 27, 2026 01:00 AM
காரைக்குடி: 'ஜெம்' வீரமணி வழக்கில் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., -த.வெ.க., அரசுகள் தாமாக முன்வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவில்தான் இந்த வழக்கு விரைவு படுத்தப்பட்டுள்ளது'' என, மார்க்சிஸ்ட் மாநிலச் செயலர் சண் முகம் தெரிவித்தார்.
காரை க்குடியில் மார்க்சிஸ்ட் புதிய அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து சண்முகம் கூறியதாவது:
நாடு முழுவதும் 13 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கி இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கு காரணமான இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையரை உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும். வாக்காளர்களை நீக்குவதன் மூலம் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் முயற்சியை தடுக்கவும், நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களை மீண்டும் சேர்க்க கோரியும் அக்.1 ல் தமிழக முழுவதும் இடதுசாரி கட்சிகள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மின் கணக்கீட்டுப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கவும் ஒப்பந்த பணியாளர்களை நியமிக்கவும் அரசாணை வெளியிட்டிருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம். நிரந்தரப் பணி களுக்கு ஒப்பந்த முறையில் ஆட்களை எடுப்பதை தவிர்த்து நேரடியாக ஆட்களை நியமிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
'ஜெம்' வீரமணி வழக்கில் தி.மு.க., -அ.தி.மு.க., -மற்றும் த.வெ.க., அரசுகள் தாமாக முன்வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டதால் இந்த வழக்கு விரைவு படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கை விசாரிக்கும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு, உயர்நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையில் செயல்பட வேண்டும்.
இடைத்தேர்தலில் இரு தொகுதிகளிலும் கம்யூ.,கட்கிள் தனித்து போட்டியிடுகின்றன. அ.தி.மு.க.,வில் வெற்றி பெற்று 20 நாட்களில் ராஜினாமா செய்த நபரை மீண்டும் வேட்பாளராக நிறுத்தி இருப்பது வாக்காளர்களை அவமானப்படுத்தும் செயல்.
எந்த கூட்டணியிலும் இணையாமல் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம். மின்வெட்டை சரி செய்யும் நடவடிக்கையில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி தீர்வு காண வேண்டும் என்றார்.