மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் அதிகபட்சம் ரூ.40 லட்சம் மேலாண்மை இயக்குனர் தகவல்
மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் அதிகபட்சம் ரூ.40 லட்சம் மேலாண்மை இயக்குனர் தகவல்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:34 PM
சிவகங்கை: மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் நகை அடமானத்தின் பேரில் அதிகபட்சம் ரூ.40லட்சம் வரை கடன் வரம்பு உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக சிவகங்கை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குனர் உமாமகேஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்ட அளவில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் கீழ் 32 கிளைகள் செயல்படுகின்றன. இந்த வங்கிகள் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நகை அடமானத்தின் பேரில் அதிகபட்சம் ரூ.30 லட்சம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. இக்கடன் தொகையை உயர்த்தி வழங்கலாம் என கூட்டுறவு துறை பதிவாளர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதன்படி இம்மாவட்டத்தில் உள்ள மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளில் நகை அடமானத்தின் பேரில் தனி நபர் ஒருவருக்கு அதிகபட்ச கடன் தொகை ரூ.30 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.40 லட்சம் வரை உயர்த்தி வழங்கலாம். அந்தந்த வங்கி கிளை மேலாளர்கள் ரிசர்வ் மற்றும் நபார்டு வங்கி வழங்கியுள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி வாடிக்கையாளர்களுக்கு நகை அடமான கடன் வழங்க வேண்டும் என கிளை மேலாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.