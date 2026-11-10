காளையார்கோவிலுக்கு புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் தேவை

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ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
சிவகங்கை: காளையார் கோவில் பஸ் ஸ்டாண்ட் இடநெருக்கடியில் உள்ள நிலையில் ஒட்டுநர்கள் பஸ்சை ரோட்டில் நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி செல்வதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுவதாக பயணிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
காளையார்கோவிலில் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்கு தாசில்தார், ,ஊராட்சி ஒன்றிய, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள் உள்ளன. இங்கு 160 கிராமங்களில் இருந்து 2,000 பேர் வரை வந்து செல்கின்றனர். தினமும் பல்வேறு நகரில் இருந்து பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன. ஆனால், இங்குள்ள பஸ் ஸ்டாண்டில் 3 பஸ்களுக்குமேல் நிறுத்த இடமின்றி, பயணிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். இதனால் பஸ் ஸ்டாண்ட் முன் உள்ள மதுரை -- தொண்டி ரோட்டில் விபத்துக்கள் நேரிடுகின்றன. பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வாகனங்கள், கடைகள் ஆக்கிரமித்துள்ளன. நெருக்கடியை தவிர்க்க காளையார்கோவிலுக்கு வெளியே புதிதாக பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்ட வேண்டும்.