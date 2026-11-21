UPDATED : நவ 20, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:12 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை கம்பன் கழகம் சார்பில் கம்பன் விழா கழக தலைவர் சொக்கலிங்கம் தலைமையில் நடந்தது. துணை தலைவர் சபாரெத்தினம் முன்னிலை வகித்தார். செயலாளர் ராமநாதன் வரவேற்றார். சண்முகநாதன் கல்லூரி செயலாளர் பிச்சப்பா மணிகண்டனுக்கு சடையப்ப வள்ளல் விருதும், பேச்சாளர் சரஸ்வதி ராமநாதனுக்கு கம்பமாக்கடல் விருதும் வழங்கப்பட்டது. விசாலம் சிட்பண்ட் இயக்குநர் உமாபதி, கந்த சஷ்டி கழக தலைவர் அருணாசலம், நகராட்சி தலைவர் சுந்தரலிங்கம், ஆன்மிக பேச்சாளர் சுமதிஸ்ரீ , ஜவஹர் ஆசிரியர் ஜோதி பேசினர். அமைச்சர் பிரபு உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு, கோப்பையை பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வழங்கினார்.ராமநாதன் தலைமையில் நடந்த சுழலும் சொல்லரங்கில் பிரிட்டோ, வீரபாலாஜி, யோகேஷ் குமார், சரவணன் பேசினர்.